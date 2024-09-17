سياسة
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"لا مساعدات كافية".. الصحة العالمية: مستوى الدمار والموت في السودان مأساوي
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن مستوى الدمار والموت والنزوح والمرض في السودان "مأساوي"، مشدداً على أنه لا توجد مساعدة كافية لعلاج الناس هناك.
"لا مساعدات كافية".. الصحة العالمية: مستوى الدمار والموت في السودان مأساوي
مدير منظمة الصحة العالمية خلال زيارة لمستشفى أطفال في بورتسودان 7 سبتمبر الجاري / صورة: AFP
17 سبتمبر 2024

ولفت غيبريسوس في منشور على منصة إكس، إلى أنه شارك، أمس الاثنين، في إيصال قافلة إمدادات طبية إلى السودان عبر معبر "أدري" الحدودي مع تشاد، مؤكداً أن "مستوى الدمار والموت والنزوح والمرض في السودان مأساوي".

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية من أنه "لا يوجد ما يكفي من المساعدات لعلاج السودانيين"، لافتاً إلى "أنهم بحاجة إلى السلام".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنِّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، عبر بيان، إنه "بعد أكثر من 16 شهراً من الصراع، يواجه السودان كارثة جوع مدمرة على نطاق واسع، حيث يواجه أكثر من نصف السكان جوعاً حاداً".

ولفت "أوتشا" في هذا الصدد حينها إلى أنه أوائل أغسطس/آب الماضي، "جرى تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخلياً بولاية شمال دارفور (غرب السودان)، ومن المرجح أن يواجه آلاف آخرون ظروفاً مماثلة في 13 منطقة أخرى معرَّضة لخطر المجاعة".

وحذرت من أن "قيود الوصول ونقص التمويل الشديد يعرقلان قدرة العاملين في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة لدرء الجوع والمجاعة" في السودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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