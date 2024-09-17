سياسة
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لبنان.. إصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار أجهزة لا سلكية يحملونها
كشفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة العشرات جراء وقوع "حدث أمني غير مسبوق" في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافةً إلى العديد من المناطق اللبنانية.
لبنان.. إصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار أجهزة لا سلكية يحملونها
إصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار أجهزة لا سلكية يحملونها. / صورة: AFP
17 سبتمبر 2024

وقالت الوكالة إن الحدث جرى بواسطة تقنية عالية عن طريق تفجير نظام الـpagers المحمول باليد، مشيرةً إلى إصابة العشرات ونقلهم الى المستشفيات.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة رويترز بإصابة أكثر من 1000 عنصر تابع لحزب الله في لبنان يحملون أجهزة لا سلكية هي أحدث طراز يجلبه الحزب في الأشهر القليلة الماضية.

وفي سياق متصل، قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "أعداداً كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد على المستشفيات اللبنانية، وتبيَّن بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لا سلكية كانت بحوزة المصابين".

وطالبت الوزارة جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات، بالاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية. كما دعت جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لا سلكية "الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما هو حاصل".

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي ذكرت فيه الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، وقيادة المنظومة الأمنية، يُجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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