وفي 13 يوليو/تموز 2024، انطلقت سفينة المساعدات الأولى "SARDES" من ميناء مرسين التركي إلى السودان بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر التركي، وسلّمت 2408 أطنان من المساعدات الإنسانية، تتكون في معظمها من الغذاء والدواء والإمدادات الطبية.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، غادرت سفينة المساعدات الإنسانية الثانية التي تبلغ حمولتها نحو 3000 طن ميناء مرسين، متجهةً نحو بورتسودان، وعلى متنها مساعدات يتكون أغلبها من خيام وإمدادات غذائية.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023؛ خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.