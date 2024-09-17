سياسة
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محكمة تركية تأمر بحبس مخطِّط هجوم كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول
أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، أمراً بحبس فيسخان سولتاماتيوف، عضو تنظيم "داعش" الإرهابي، وأحد مخططي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في يناير/كانون الثاني الماضي.
محكمة تركية تأمر بحبس مخطِّط هجوم كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول
محكمة تركية تأمر بحبس مخطِّط هجوم كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول فيسخان سولتاماتيوف عضو تنظيم "داعش" الإرهابي / صورة: AA
17 سبتمبر 2024

وقررت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول، حبس سولتاماتيوف (رهن المحاكمة) بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، و "القتل العمد".

والسبت الماضي، وبجهود استخباراتية، ألقت قوات الأمن التركية القبض على فيسخان سولتاماتيوف في إسطنبول، وهو أحد العناصر المرتبطين بتنظيم "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش" الإرهابي في أفغانستان لتنفيذ أنشطة ضد تركيا.

وأوضحت المصادر أن سولتاماتيوف هو أحد مخطِّطي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وأظهرت تحريات الاستخبارات التركية أن سولتاماتيوف الذي يحمل لقب "أبو ذر الشيشاني"، قد انضم إلى "داعش" عام 2021.

كما تبين أن سولتاماتيوف ينحدر من جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي، وأنه عاش في بلدان أوروبية عدة في عامي 2019 و2020 قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وفي 28 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عبر منصة إكس، مقتل شخص بعد تعرضه لهجوم مسلح من ملثمَين اثنين خلال مشاركته في قداس بكنيسة سانتا ماريا بإسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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