وقررت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول، حبس سولتاماتيوف (رهن المحاكمة) بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، و "القتل العمد".

والسبت الماضي، وبجهود استخباراتية، ألقت قوات الأمن التركية القبض على فيسخان سولتاماتيوف في إسطنبول، وهو أحد العناصر المرتبطين بتنظيم "ولاية خراسان" التابع لـ"داعش" الإرهابي في أفغانستان لتنفيذ أنشطة ضد تركيا.

وأوضحت المصادر أن سولتاماتيوف هو أحد مخطِّطي الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية بإسطنبول في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وأظهرت تحريات الاستخبارات التركية أن سولتاماتيوف الذي يحمل لقب "أبو ذر الشيشاني"، قد انضم إلى "داعش" عام 2021.

كما تبين أن سولتاماتيوف ينحدر من جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي، وأنه عاش في بلدان أوروبية عدة في عامي 2019 و2020 قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وفي 28 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عبر منصة إكس، مقتل شخص بعد تعرضه لهجوم مسلح من ملثمَين اثنين خلال مشاركته في قداس بكنيسة سانتا ماريا بإسطنبول.