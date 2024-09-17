سياسة
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فيدان يهاتف رئيس وزراء لبنان ويعزيه في ضحايا "تفجير بيجر"
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ناقش فيه التفجيرات التي شهدها لبنان، وقدم تعازيه في الضحايا، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.
فيدان يهاتف رئيس وزراء لبنان ويعزيه في ضحايا "تفجير بيجر"
فيدان يهاتف رئيس وزراء لبنان ويعزيه في ضحايا "تفجير بيجر" - أرشيفية / صورة: AA
17 سبتمبر 2024

وأشارت المصادر إلى أن فيدان تلقّى من ميقاتي معلومات بشأن تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان، كما أعرب وزير الخارجية التركي عن تعازيه للشعب اللبناني في الخسائر بالأرواح جراء تلك التفجيرات.

وقُتل 9 أشخاص وأصيب 2800 بجروح، الثلاثاء, في لبنان إثر تفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر" (pager) في أيدي من يحملونها. وحمّل "حزب الله"، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن تفجير أجهزة الاتصال، وتوعدها بـ"قصاص عادل" على هذا "العدوان الآثم"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من تل أبيب.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيداً في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، تزامناً مع تهديدات إسرائيل بشنّ حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجّر المنطقة وخروجها عن السيطرة حال تنفيذ ذلك.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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