وأفاد يلدز بأن تركيا دولة مشاركة في تقديم مشروع القرار الذي قدمته فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وأكد أن بلاده داعم قوي أيضاً لقرارات محكمة العدل الدولية، كما أشار إلى أن مشروع القرار يحمل أهمية تاريخية، وأنه أول مشروع قرار تقدّمه فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير التركي أن مشروع القرار يتيح للمجتمع الدولي الفرصة لتلافي الظلم الذي طال أمده، وشدد على أهمية التزام الدول الأعضاء قرارات محكمة العدل الدولية وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.

وقال يلدز: "تدعو تركيا جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار هذا، الذي يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية"، مضيفاً: "سنواصل السعي من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق لقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين".

وأشار إلى أن القرارات التي ستُتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها آثار طويلة المدى ليس فقط على فلسطين، ولكن على مستوى القانون الدولي و"سمعة" الأمم المتحدة أيضاً.

والثلاثاء قدّمت فلسطين أول مشروع قرار لها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحقوق الإضافية التي اكتسبتها في مايو/أيار الماضي، ويطالب مشروع القرار إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.