وقال المدير العام في منشور على منصة إكس: "السبت الماضي، في طريق العودة من مهمة إلى شمال غزة وبعد إعطاء القافلة التي تقودها منظمة الصحة العالمية الإذن وعبورها نقاط التفتيش على الطريق الساحلي، واجهت القافلة دبابتين إسرائيليتين".

وأضاف أنّ "أعيرة نارية أطلقت من الدبابتين قرب القافلة. لحسن الحظ لم يصب أحد، وهذا أمر غير مقبول". وأشار غيبريسوس إلى أهمية ضمان سلامة عمال الإغاثة الإنسانية الذين يعملون في بيئة خطرة لمساعدة سكان غزة المحتاجين. وجدد دعوته لوقف إطلاق النار.

وقبل أسبوع، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إن قافلة تقل طواقم تلقيح ضد شلل الأطفال جرى توقيفها تحت تهديد السلاح عند نقطة تفتيش إسرائيلية.

وأضاف أن القافلة التي كانت تُقِلّ 12 موظفاً من الأمم المتحدة كانت في طريقها لدعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، وجرى توقيفها تحت تهديد السلاح وإن أعيرة نارية أطلقت كما صدمت جرافة مركبات تابعة للقافلة.

وندّد دوجاريك بالواقعة وبـ"سلوك قوات إسرائيلية على الأرض يعرّض أرواح أطقمنا للخطر" مشدّداً على وجوب "أن تتخذ القوات الإسرائيلية التدابير اللازمة لحماية الطواقم الإنسانية".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.