ووفقاً لما كشفه جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الجنود الأربعة قُتلوا في انفجار مبنى في حي تل السلطان في رفح.

وأصيب خمسة جنود آخرين بالانفجار، ثلاثة منهم في حالة خطرة واثنان بجروح متوسطة، فيما أصيب ضابط آخر من لواء جفعاتي في رفح، وفق المصدر العبري، وبعد الحادث هبط عدد من مروحيات الاحتلال نقلت المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

ووفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل 713 جندياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما قُتل 346 جندياً منذ بداية التوغل البري في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.