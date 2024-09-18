سياسة
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موسكو تسيطر على مدينة شرقي أوكرانيا وكييف تقصف مستودعات صواريخ روسية
يستمر القصف المتبادل بين أوكرانيا وروسيا بالطائرات والمسيّرات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي السيطرة على مدينة أوكراينسك شرقي أوكرانيا.
موسكو تسيطر على مدينة شرقي أوكرانيا وكييف تقصف مستودعات صواريخ روسية
تتبادل أوكرانيا وروسيا القصف بالطائرات بلا طيار / صورة: AFP
18 سبتمبر 2024

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إنها أسقطت 46 من أصل 52 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية. وأضافت أن روسيا استخدمت ثلاثة صواريخ موجهة خلال الهجوم.

وفي المقابل، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن وزارة الدفاع أن وحدات سلاح الجو الروسي دمرت 54 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال ساعات الليل واستهدفت خمس مناطق روسية.

وذكرت الوكالة نقلاً عن تقرير للوزارة أنه جرى تدمير نصف الطائرات المسيرة فوق منطقة كورسك الحدودية، فيما جرى إسقاط المسيرات الأخرى فوق مناطق بريانسك وسمولينسك وأوريول وبيلجورود.

وأفادت مصادر أمنية بأن مسيّرات أوكرانية قصفت مستودعاً للصواريخ والمدفعية في منطقة تفير غربي روسيا صباح الأربعاء، ما أدى إلى انفجار قوي وحريق هائل.

ووفقاً للمصادر فإن "المستودع احتوى على صواريخ لأنظمة إسكندر الصاروخية التكتيكية وأنظمة توشكا-يو الصاروخية التكتيكية وقنابل جوية موجّهة وذخيرة مدفعية". وأضاف: "بعد قصفه بمسيّرات أوكرانية، بدأ انفجار قوي للغاية".

وعلى الصعيد الميداني، قالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر في الجيش الروسي إن قوات موسكو سيطرت على مدينة أوكراينسك في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وأضافت أن القوات الروسية رفعت أعلامها على أحد المناجم على مشارف المدينة. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة تقارير ساحة المعركة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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