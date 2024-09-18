سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يؤكد لميقاتي: الجهود مستمرة لوقف مساعي إسرائيل الخطيرة بالمنطقة
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حزنه إزاء الهجوم الذي وقع في لبنان، مؤكداً أن الجهود ستستمر لوقف مساعي إسرائيل في توسيع الصراع بالمنطقة.
أردوغان يؤكد لميقاتي: الجهود مستمرة لوقف مساعي إسرائيل الخطيرة بالمنطقة
لقاء سابق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالعاصمة أنقرة / صورة: AA Archive
18 سبتمبر 2024

وحذر أردوغان خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأربعاء مع ميقاتي، من خطورة مساعي إسرائيل في توسيع الصراعات بالمنطقة مؤكداً أن الجهود ستستمر لوقفها.

والثلاثاء قُتل 12 شخصا وأصيب 2800 بجروح في لبنان، بحسب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إثر تفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر" (pager) في أيدي من يحملونها. وحمّل حزب الله إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفجير أجهزة الاتصال، وتوعدها بـ"قصاص عادل" على هذا "العدوان الآثم"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من تل أبيب.

وأمس الثلاثاء، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالاً هاتفياً مع نجيب ميقاتي، ناقش فيه التفجيرات التي شهدها لبنان، وقدم تعازيه في الضحايا، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.

وأشارت المصادر إلى أن فيدان تلقّى من ميقاتي معلومات بشأن تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان، كما أعرب وزير الخارجية التركي عن تعازيه للشعب اللبناني في الخسائر بالأرواح جراء تلك التفجيرات.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيداً في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية-اللبنانية، تزامناً مع تهديدات إسرائيل بشنّ حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجّر المنطقة وخروجها عن السيطرة حال تنفيذ ذلك.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us