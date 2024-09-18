سياسة
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أنقرة: ندعو لوقف هجمات إسرائيل التي تهدد استقرار المنطقة والعالم
دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى التدخل "بأسرع وقت" لتخفيف التوتر ووقف الهجمات الإسرائيلية التي "تهدد استقرار المنطقة والمنظومة الدولية".
أنقرة: ندعو لوقف هجمات إسرائيل التي تهدد استقرار المنطقة والعالم
الخارجية التركية تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل بأسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية بالمنطقة / صورة: TRT Arabi
18 سبتمبر 2024

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بشأن اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة في العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد البيان بأن الاجتماع المذكور "بحث الجهود الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب زيادة ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والاستفزازات التي تستهدف الوضع التاريخي الراهن للمسجد الأقصى".

وأوضح البيان أنه "علاوة على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، فإن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغت مستويات مثيرة للقلق"، وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بأسرع ما يمكن لوقف الهجمات الإسرائيلية التي تهدد استقرار منطقتنا والمنظومة الدولية، وخفض التوترات".

وأكد البيان أن مجموعة اتصال غزة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "ستواصل عملها من أجل تطبيق فوري لحل الدولتين كشرط لإقامة سلام دائم في فلسطين"، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من هذه العملية تتمثل باعتراف مزيد من الدول والمنظمات بدولة فلسطين، ومواصلة العمل على نيل (فلسطين) عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

واستضاف الأردن، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، وهي اللجنة التي كانت قد شُكلت بقرار من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وكُلفت اللجنة بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.

ويترأس اللجنة وزير خارجية السعودية، وعضوية فلسطين والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت الحرب على غزة، بدعم أمريكي، ما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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