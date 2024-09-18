سياسة
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وزير البنية التحتية التركي: استخدام أجهزة بيجر يكاد يكون معدوماً في بلادنا
أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الاربعاء، أن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية "بيجر" يكاد يكون معدوماً في تركيا.
وزير البنية التحتية التركي: استخدام أجهزة بيجر يكاد يكون معدوماً في بلادنا
وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو / صورة: AA
18 سبتمبر 2024

وأوضح أورال أوغلو أنه لا يوجد أي خطر فيما يتعلق بمثل هذه الأجهزة في تركيا، وأضاف أنه يمكن مراقبة أجهزة الاتصالات المحمولة باستخدام تقنيات وأنظمة معينة، وأن بعض المنظمات تفضل استخدام أجهزة "البيجر" من أجل تجنّب تلك المراقبة.

وتابع: "لدينا معلومات وتقديرات بأن حزب الله يستخدم هذه الأجهزة لتجنب ملاحقة عناصره. إنه حدث كبير أن يجري تفجير العديد من الأجهزة في الوقت نفسه".

وأردف: "التقينا خبراء الأمن السيبراني حول هذه القضية لفهم المشكلة وتحديد ماهية هذه الأجهزة، وهناك سيناريوهان. أحدهما هو أن حزب الله معروف باستخدامه لهذه الأجهزة وإسرائيل تعلم ذلك وعند شراء تلك الأجهزة ربما زرعت إسرائيل متفجرات بداخلها".

واستطرد: "الاحتمال الثاني أن تنفجر البطاريات نتيجة ماس كهربائي وتسخينها بواسطة بعض الإشارات، وقد رأينا في الماضي انفجار بطاريات الهواتف المحمولة في محلات تصليح الهواتف أو في جيوب الناس، ويبدو لي أن الاحتمال الأول أقوى قليلاً بخصوص ما حدث في لبنان".

والثلاثاء، قُتل 9 أشخاص بينهم طفلة، وأُصيب 2800 آخرون، 200 منهم بحالة حرجة، جراء هجوم غير مسبوق تسبب في تفجير آلاف من أجهزة "بيجر" التي يستخدمها "حزب الله" بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

و"بيجر" جهاز اتصال إلكتروني "لاسلكي" صغير ومحمول يستخدمه مدنيون وعاملون بالقطاع الصحي وغيرهم للتواصل داخل مؤسسات أو مجموعات ومنظومات مختلفة، وهو يعمل ببطاريات قابلة للشحن ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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