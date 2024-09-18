وقالت الوزارة في بيان: "في تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر الأربعاء، إن 14 شخصا قتلوا، فيما أصيب أكثر من 450 آخرين بجروح".

وكانت "الصحة اللبنانية" أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 9 مواطنين وإصابة 300 آخرين، في حصيلة أولية، جراء الحادثة النادرة التي هزت لبنان، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين قولهما إن "هجوم اليوم هو المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية)، أن انفجار الأجهزة في أيادي حامليها وداخل المنازل تسبب في حرائق، طالت كذلك دراجة نارية في احدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وسُمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق اللبنانية، وشوهدت سيارات وشقق مشتعلة فيها النيران في مناطق مختلفة بلبنان نتيجة انفجارات أجهزة اتصالات لاسلكية.

وأمس الثلاثاء، قتل 12 شخصا وأصيب نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة، في هجوم تسبب في تفجير آلاف أجهزة من نوع آخر تسمى "بيجر" يستخدمها "حزب الله" بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية الأربعاء.

ودون إيضاحات عن الكيفية، اتهمت الحكومة اللبنانية و"حزب الله" إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة "البيجر"، وتوعد الحزب إسرائيل بـ"حساب ‏عسير". فيما قابلت إسرائيل ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة إكس ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.

ويدفع نتنياهو بقوة، منذ أيام، نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة "حزب الله"، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية، والإخفاق في إعادة عشرات آلاف من المستوطنين الذين نزحوا من الشمال مع بدء الاشتباكات على جبهة لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.