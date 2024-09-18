وذكرت "كتائب القسام" في بيان مقتضب على منصة تليغرام: "تمكّن مجاهدو القسام عصر الثلاثاء من استهداف مبنى تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بصاروخ موجه"، مضيفة "ما أدى إلى مقتل وإصابة من بداخله في حي تل السلطان غرب مدينة رفح" دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "مبنى استولى عليه الجيش انفجر في رفح أمس، وأسفر الانفجار عن مقتل 4 جنود وجرح 5 آخرين، هو واحد من آلاف المباني التي فخختها حماس في رفح"، على حد زعمها.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير 14 ألف منزل بمدينة رفح من أصل 60 ألف منزل في القطاع بزعم أنها "مفخخة".

ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 350 ألف منزل كلياً وجزئياً، فيما ترك نحو 80 ألفاً أخرى غير صالحة للسكن، ودمر 825 مسجداً كلياً وجزئياً و3 كنائس.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.