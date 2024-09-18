وشدد بن سلمان، في خطاب له خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، على أن المملكة "لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

وقال: "ستواصل المملكة عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

وجدد "رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة".

وحث ولي العهد السعودي، الدول على "الاعتراف بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية"، وعبر بن سلمان، عن شكره للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وعلى المستوى الدولي، قال ولي العهد السعودي إن المملكة "تسعى لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا".

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، اعترفت الحكومة الإسبانية رسمياً بدولة فلسطين، إضافة إلى اعتراف النرويج وإيرلندا وأرمينيا أيضاً، ما يرفع عدد الدول المعترفة بفلسطين بالأمم المتحدة إلى 149 من أصل 193.