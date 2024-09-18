سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 24 موقعاً لإرهابيي PKK شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، تدمير 24 موقعاً لتنظيم PKK الإرهابي بعملية جوية شملت عدة مناطق شمالي العراق. ولفتت الوزارة في بيان إلى أن العملية شنّتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 24 موقعاً لإرهابيي PKK شمالي العراق
وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 24 موقعاً لإرهابيي PKK شمالي العراق / صورة: AA Archive
18 سبتمبر 2024

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية انطلاقاً من شمالي العراق، عبر تحييد إرهابيي تنظيم PKK والعناصر الإرهابية الأخرى، وضمان أمن الحدود.

وذكرت أن العملية الجوية استهدفت مواقع للتنظيم الانفصالي في مناطق هاكورك وكارة وقنديل وأسوس، ما أدّى إلى تدمير 24 موقعاً بينها مغارات ومخابئ ومستودعات، يعتقد أنها تضم إرهابيين بمستويات قيادية. ولفتت إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن تحييد عديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخائر المنتجة بإمكانات وطنية.

وشدّد بيان الوزارة على أن القوات المسلحة التركية ستواصل بكل عزيمة وإصرار جهودها في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي، كما أكّد أن القوات التركية اتخذت خلال العملية الجوية كل التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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