وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هدف العملية القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية انطلاقاً من شمالي العراق، عبر تحييد إرهابيي تنظيم PKK والعناصر الإرهابية الأخرى، وضمان أمن الحدود.

وذكرت أن العملية الجوية استهدفت مواقع للتنظيم الانفصالي في مناطق هاكورك وكارة وقنديل وأسوس، ما أدّى إلى تدمير 24 موقعاً بينها مغارات ومخابئ ومستودعات، يعتقد أنها تضم إرهابيين بمستويات قيادية. ولفتت إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن تحييد عديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخائر المنتجة بإمكانات وطنية.

وشدّد بيان الوزارة على أن القوات المسلحة التركية ستواصل بكل عزيمة وإصرار جهودها في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي، كما أكّد أن القوات التركية اتخذت خلال العملية الجوية كل التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.