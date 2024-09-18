وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" ومع البيانات المشتركة الثلاثة التي تُشكِّل أساس العلاقات بين البلدين.

وأشار جيان إلى أن هذه المبيعات تمثِّل تهديداً لأمن وسيادة الصين، وتضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، كما أنها تعطي رسالة خاطئة للانفصاليين الذين يدافعون عن استقلال تايوان، معرباً عن إدانة بلاده للموقف الأمريكي.

وذكرت الخارجية الصينية، في بيان، أن العقوبات ستشمل الشركات الأمريكية التالية: سييرا نيفادا كوربوريشن، وستيك رودر إنتربرايزز، وكيوبيك كوربوريشن، وإس 3 أيروديفينس، وتي كوم، وتكست أوري، وبلانيت مانجمنت غروب، وإيه سي تي 1 فيديرال، وإكسوفيرا.

وتُشكِّل العقوبات تجميد الأصول الخاصة بهذه الشركات في الصين، وحظر التعامل معها من الأفراد والمؤسسات الصينية.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية بقيمة 228 مليون دولار تشمل منتجات وخدمات متعلقة بالطيران لتايوان، وهي الصفقة رقم 16 التي جرت الموافقة عليها في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وتطالب بكين بضم تايوان، وهي دولة جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، بوصفها مقاطعة انفصالية، فيما تصر تايبيه على استقلالها منذ عام 1949. ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعدها جزءاً من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، وفي المقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.​​​​​​​