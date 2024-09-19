وبعد انفجار عديد من الأجهزة اللاسلكية، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صوراً لأجهزة متضررة من الانفجارات تحمل العلامة التجارية "أيكوم" (ICOM)، فيما أعلنت الشركة اليابانية أنها تُجري تحقيقاً في الأمر.

وتقتني أجهزةَ "أيكوم" اللا سلكية التي تنتجها الشركة، شريحةٌ واسعة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتُستخدم لأغراض الاتصالات في مختلف المجالات. ويعمل طراز "IC- V82" المصمم للهواة في نطاق الترددات العالية جداً، ويتكون من مواد بلاستيكية، كما يمتلك بطارية بسعة 1650 مللي أمبير.

أمّا الجهاز محمول باليد من نوع "Walkie Talkie"، فيستخدم موجات الراديو لإنشاء اتصال لا سلكي في نطاق تردد واحد. وتبلغ أبعاده 54x139x36.7 ميلليمتر، ويزن 390 غراماً، ويمكنه تخزين 207 قنوات.

ومن المعروف أن أجهزة IC-V82 مفضلة بشكل عام للهواة لإجراء اتصالات عبر موجات الراديو، كما يُستخدم من أجل خدمات الطوارئ. ووفقاً للمعلومات الواردة على موقع الشركة، فإن منتجات "أيكوم" تباع في أكثر من 80 دولة.

وتنقسم الأجهزة اللا سلكية التي تُصنعها الشركة إلى فئات مثل: أجهزة للهواة، وأجهزة البحرية، وأجهزة الطيران لمراقبة الحركة الجوية، والأجهزة المتنقلة الاحترافية (PMR) المناسبة للاستخدام في الظروف القاسية. وتتمتع الأجهزة بشبكة مبيعات وخدمة دولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا وإسبانيا والصين.

وتفيد تقارير بأن مجموعات عسكرية أو شبه عسكرية تستخدم هذه المعدات اللا سلكية في بعض الأحيان لحالات الطوارئ ولأغراض التدريب. ويتضمن الموقع الإلكتروني للشركة معلومات تفيد بأن أجهزة الاتصال اللا سلكية المحمولة الأرضية الخاصة بها تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية وقوات مشاة البحرية الأمريكية.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قُتل 9 أشخاص وأُصيب أكثر من 300 آخرين جراء انفجار أجهزة لا سلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بلبنان.

والثلاثاء، قُتل 12 شخصاً وأُصيب نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة، في هجوم تسبب في تفجير آلاف أجهزة "بيجر" التي يستخدمها حزب الله بصفة خاصة في الاتصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء.

ودون إيضاحات عن الكيفية، اتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة "بيجر"، وتوعد الحزب تل أبيب بـ"حساب ‏عسير"، فيما قابلت تل أبيب ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس ألمح فيه إلى مسؤولية حكومته عن الهجوم قبل أن يحذفه.