جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن عباس، بعد تصريحات لولي العهد السعودي بمجلس الشورى قال فيها: "ستواصل المملكة عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك".

وقال عباس، إن "هذه التصريحات الشجاعة والقوية لسمو ولي العهد في دعم الحق الفلسطيني، تؤكد صلابة الموقف العربي والإسلامي الموحّد في الوقوف خلف الحقوق المشروعة لشعبنا، ودعم الجهود الفلسطينية الرامية لوقف العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "نرحب بالمواقف السعودية الثابتة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وأعرب عن "تقديره العالي للموقف (...) بأن لا علاقة مع إسرائيل من دون قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".

وقدم عباس "باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواقف المملكة الأصيلة والمتواصلة تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، وخاصة في المحافل الدولية من خلال ترؤسها للجنة العربية-الإسلامية لحشد الدعم الدولي للحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وتابع: "هذه المواقف السعودية الثابتة (...) هي استمرار للسياسة السعودية الداعمة لحقوق شعبنا ونضاله نحو الحرية والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

بدوره قال المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة في بيان وصل إلى الأناضول، إن مواقف السعودية "تاريخية وثابتة تجاه القضية والحق الفلسطيني".

وأضاف أن تصريحات بن سلمان "تعد تأكيداً جديداً يقدره شعبنا على دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لحقوق شعبنا الفلسطيني العادلة في المحافل كافة للوصول إلى تجسيد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، كمفتاح للحل والاستقرار والأمن والسلم العالميين".

وفي خطابه خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، أكد بن سلمان مواصلة المملكة للعمل الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّد "رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة".

وبموازاة حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 706 فلسطينيين وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الحرب على غزة، بدعم أمريكي، ما يزيد على 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.