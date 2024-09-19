وقالت مصادر أمنية، الخميس، إن الاستخبارات التركية رصدت تحركات الإرهابي يغيت الملقب بـ"هوغير بيروسي" في منطقة كارة.

وأوضحت أنه أحد المشرفين على المنطقة، وكان ينسق الهجمات ضد القوات التركية بناء على أوامر من كبار من يُسمون مسؤولي التنظيم الإرهابي.

وذكرت المصادر أن عناصر من الاستخبارات التركية نفذت عملية بالمنطقة بعد تحديد مكان الإرهابي يغيت، وتمكنت من تحييده.

وأظهرت التحريات أن الإرهابي شارك بهجمات وتفجيرات لـ"PKK" عام 2007 بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وفي 2018 انتقل إلى سوريا وشارك في أنشطة تنظيم "YPG" التابع لـ"PKK"، ثم غادر إلى شمال العراق.

يُذكر أن تركيا تكافح "PKK" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ "PKK" من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في مناطق عدة ويشن منها هجمات على الداخل التركي.