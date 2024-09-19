وأوضحت الشركة أن طراز "آي سي-في82" هو جهاز لاسلكي محمول كان يُنتَج ويُصدَّر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد وُقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريباً، ومنذ ذلك الحين لم تشحنه شركتنا".

وأضافت أن "إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضاً، ولم يُحدَّد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها من تلك المزورة، لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا".

وتابعت بأن المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية تُباع حصراً من جانب موزعين معتمَدين، وأن برنامجها للتصدير يستند إلى الضوابط الأمنية التجارية في اليابان.

وأفادت بأن "كل أجهزتنا اللاسلكية تُصنع في فرعنا للإنتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما في ظل نظام إدارة صارم، لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة لدى شركتنا".

وأضافت: "كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج".

وفي الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة اتصالات في لبنان، قُتل 20 شخصاً وجُرح أكثر من 450 الأربعاء في معاقل تابعة لحزب الله، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن "عدداً من أجهزة الاتصال اللاسلكية انفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بانفجار أجهزة "بايجرز" وأجهزة اتصال لاسلكية في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع بشرق لبنان.

أتى هذا الهجوم غداة هجوم مماثل غير مسبوق اتهم به الحزب إسرائيل، وأوقع 12 قتيلاً ونحو ثلاثة آلاف جريح، وحدث بعد ساعات على إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، مما أسقط مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.