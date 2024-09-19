سياسة
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وزير الخارجية اللبناني: لا نريد حرباً وردّ حزب الله لا بدّ منه
صرح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الخميس، أن حزب الله تعرّض لضربة شديدة، ما يجعل الرد منه محققاً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حكومة لبنان"لا تريد الحرب، ولا تريد حتى المناوشات في الجنوب".
وزير الخارجية اللبناني: لا نريد حرباً وردّ حزب الله لا بدّ منه
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب / صورة: AP
19 سبتمبر 2024

وقال بوحبيب في مقابلة مع شبكة CNN "لا يمكننا التحدث مع حزب الله الآن بالطريقة التي تحدثنا بها معهم في الماضي، لأنهم بالطبع تعرضوا لضربات شديدة، وبالتالي فإن الرد أمر لا بد منه بالنسبة لهم".

وشدّد الوزير على عدم رغبة بلاده في اندلاع حرب في لبنان مضيفاً: "لا نريد حرباً، كانت هناك مناوشات على الحدود، وتصاعدت في بعض الأحيان. حسناً، لقد قبلنا. ولكنكم الآن تتحدثون عن حرب، إنها مقدمة لحرب. ولهذا السبب فإننا سنتوجه إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف مثل هذه الأمور".

وأضاف الوزير بو حبيب أن حكومة لبنان "لا تريد الحرب، ولا تريد حتى المناوشات في جنوب لبنان. لذا فنحن بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة. ونحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة أيضاً، من أجل إعادة إرساء نوع من السلام في جنوب لبنان".

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن"، بأن تل أبيب استبدلت البطاريات الموجودة داخل أجهزة البيجر بأخرى قابلة للتفجير قبل وصولها إلى لبنان، ثم فجرتها عن بعد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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