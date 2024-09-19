سياسة
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فيدان: الرئيس أردوغان أيّد ضرورة إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أيد ضرورة المضي بإنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا، وقال إن إسرائيل بدأت تصعيد هجماتها تجاه لبنان بشكل تدريجي، مع تفجيرها أجهزة اتصالات لاسلكية.
فيدان: الرئيس أردوغان أيّد ضرورة إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
19 سبتمبر 2024

وذكر فيدان في حديثه على طاولة محرري الأناضول بالعاصمة أنقرة، أن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلب الأراضي الفلسطينية كافة بدعم غربي "ما زال مستمراً".

وقال، إن العقلية المتطرفة في إسرائيل بعيدة عن المنطق، وإنها تنتهج سياسة قائمة على التدمير.

وأضاف الوزير التركي أنّ التصعيد في المنطقة مقلق بعد الأحداث الأخيرة في لبنان، وأن خطر اندلاع حرب قد تشمل مصر والأردن والمنطقة بأكملها، حاضر دائماً.

وبشأن الملف السوري، أعرب فيدان عن ثقته بأن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا سيجعل سوريا قادرة على حل مشكلاتها الأخرى بسهولة.

وعن صعود اليمين المتطرف في أوروبا، أشار إلى أنه لن يتغير شيء لتركيا إذا اعتلى اليمين المتطرف السلطة في أوروبا، مبيناً أن تلك الدول تعاملت مع تركيا كما لو أن اليمين هو الحاكم في عواصمها.

والثلاثاء والأربعاء قتل 32 شخصاً وأصيب أكثر من 3250، جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي "إيكوم" و"إيكوم" (ووكي توكي) بعدة مناطق في لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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