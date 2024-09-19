وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جندياً إسرائيلياً قتل وأصيب 11 آخرون في قصف بالصواريخ والمسيّرات على مناطق بالجليل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "8 إسرائيليين أصيبوا في سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا على شمالي البلاد من لبنان".

وقبل ذلك، قال موقع "واللا" الإخباري العبري: "أصيب خمسة أشخاص يوم الخميس بصاروخين مضادين للدبابات، أطلقا على إصبع الجليل، اثنان منهم في حالة خطيرة"، مشيراً إلى وصول "مروحية إنقاذ لنقل الجرحى إلى مستشفى رمبام في حيفا".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دفع جيش الاحتلال بـ7 سيارات إسعاف ومروحية إلى المنطقة لإجلاء المصابين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانات منفصلة بأنه رصد سقوط طائرة مسيّرة قرب يعرا في الجليل الأعلى، كما رصد سقوط عدد من المسيّرات أطلقت من لبنان باتجاه بيت هيلل في الجليل أيضاً.

وأشار الجيش إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيّرات.

من جهتها قالت "إسرائيل اليوم" إنه رُصد انفجار مسيرتين في كريات شمونة وأخريين بمبنى في بيت هيلل وخامسة بمبنى في يعرا بالجليل، منوهة بأن "المسيّرات انفجرت من دون أن تدوي صفارات الإنذار".

في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف "نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج"، وأوقع عدداّ من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكر لاحقاً أن مقاتليه "هاجموا بمسيّرات انقضاضية مرابض مدفعية جيش الاحتلال في بيت هيلل، وحققنا إصابات دقيقة دعماً لشعبنا الفلسطيني".

قصف جنوب لبنان

تزامناً مع ذلك، كثف جيش الاحتلال غاراته على المناطق الحدودية جنوبي لبنان. إذ قال إعلام إسرائيلي إنّ جيش الاحتلال بدأ قصفاً مدفعياً باتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً مصادر إطلاق القذيفتين اللتين استهدفتا تجمّع الجنود في تل حاي.

كما أفادت مصادر محلية باستهداف غارتين إسرائيليتين بلدتي ميس الجبل والطيبة في جنوبي لبنان، وتحدثت "القناة 12" الإسرائيلية، عن شن جيش الاحتلال غارات على مواقع لحزب الله في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى اجتماع عاجل في وزارة الدفاع لعدد كبير من الوزراء والمسؤولين.

وفق وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال في بيان: "هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، خلال ساعات الليلة الماضية، مباني عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في مناطق شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوبي لبنان".

وأضاف أن "الطائرات (الحربية الإسرائيلية) هاجمت مستودع أسلحة كانت تستخدمه المنظمة في منطقة الخيام جنوبي لبنان"، وتابع: "كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق جنوبي لبنان".

والأربعاء، أعلن "حزب الله" استهداف 4 مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، هي الأولى بعد تفجيرات أجهزة الاتصال التي شهدتها عدة مناطق في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت عن 37 قتيلاً ونحو 3 آلاف جريح وفق آخر الأرقام الرسمية من وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس.

كما أعلن "حزب الله" مقتل 25 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال وجراء تفجيرات أجهزة اتصال الأخيرة بعدة مناطق في لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 478 منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله "، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.