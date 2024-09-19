سياسة
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لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال إلى 37 قتيلاً و2931 جريحاً
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله، خلال اليومين الماضيين، إلى 37 قتيلاً و2931 جريحاً.
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال إلى 37 قتيلاً و2931 جريحاً
قوات لبنانية تستعد لتدمير جهاز اتصال عُثر عليه على الأرض جنوبي لبنان اليوم / صورة: AFP
19 سبتمبر 2024

وأوضح الوزير أن 12 شخصاً قُتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "بيجر"، يوم الثلاثاء، و25 شخصاً في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللا سلكي، يوم الأربعاء.

من جانبه، أعلن حزب الله مقتل 25 من عناصره جراء تفجيرات أجهزة اتصال "أيكوم"، التي وقعت في مناطق لبنانية عديدة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 478 منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في السياق نفسه، طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الأمن الدولي الذي يَعقد، الجمعة، جلسة لمناقشة الانفجارات التي طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله، باتخاذ "موقف حازم لوقف الحرب التكنولوجية التي تشنها" إسرائيل على بلاده.

وشدد ميقاتي في بيان على "ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفاً حازماً بوقف العدوان الإسرائيلي والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى".

كانت الحكومة اللبنانية وحزب الله قد حمّلا إسرائيل المسؤولية عن تفجيرات "بيجر"، وتوعدها الحزب بـ"حساب ‏عسير"، فيما التزمت إسرائيل صمتاً رسمياً، وتنصل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن، بأن إسرائيل وضعت شحنات متفجرة صغيرة داخل أجهزة اتصال "بيجر" مستوردة قبل وصولها إلى لبنان، ثم فجّرتها من بُعد.

وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال، وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، أن مثل هذه التفجيرات تُعرِّض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصا ئل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلَّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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