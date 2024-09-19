سياسة
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لبنان يحظر على شركات الطيران أجهزة استدعاء.. والجيش يفجر أجهزة "مشبوهة"
قال الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن وحدات مختصة تُفجِّر أجهزة استدعاء "بيجر" وأجهزة اتصالات مشبوهة في مناطق مختلفة في البلاد، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير والإبلاغ عن أي جسم مشبوه، وعدم الاقتراب منه.
لبنان يحظر على شركات الطيران أجهزة استدعاء.. والجيش يفجر أجهزة "مشبوهة"
الجيش اللبناني يفجر أجهزة اتصالات "مشبوهة" ويدعو للحيطة / صورة: AA
19 سبتمبر 2024

وعلى أثر ذلك تخلى كثير من المواطنين عن أجهزة اللا سلكي خوفاً من انفجارها، كما فجّر الجيش في عدة أنحاء بالعاصمة بيروت، وفي بلدة القليعة جنوبي ،لبنان الأجهزة المشبوهة التي تركها المواطنون على الطرقات.

وفي وقت سابق الخميس، حظرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، على الشركات العاملة بمطار رفيق الحريري في بيروت، نقل أي جهاز من نوعي "بيجر" أو "ووكي توكي" على متن طائراتها.

وناشدت المديرية العامة شركات الطيران العاملة بمطار رفيق الحريري (الوحيد في البلاد)، قائلةً: "يُطلب إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار بأنه وحتى إشعار آخر يُمنع نقل أي جهاز بيجر أو ووكي توكي على متن الطائرة".

وشددت على حظرها "سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تصادر الوحدات الأمنية المختصة تلك الأجهزة في المطار".

يأتي ذلك على خلفية مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3250 بينهم 300 بحالة حرجة، يومَي الثلاثاء والأربعاء، جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة اتصالات لا سلكية من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في عدة مناطق في لبنان.

ودون إيضاحات عن الكيفية، اتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله، الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة "بيجر"، وتوعد الحزب تل أبيب بـ"حساب ‏عسير".

فيما قابلت تل أبيب ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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