وقال بوريل، في بيان، أمس الأربعاء: "أُدينُ بشكل قاطع الهجوم الجديد الذي وقع اليوم بانفجار أجهزة إلكترونية في جميع أنحاء لبنان، ما أدى إلى سقوط عديد من القتلى والجرحى"، وأشار إلى أن الأساليب التي لا تميز المدنيين غير مقبولة، وأضاف: "من يقف وراء هذه الهجمات يهدف إلى نشر الرعب في لبنان".

وشدد بوريل على أن تصاعد التوتر في المنطقة يتطلب حلاً عاجلاً، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل قصارى جهده في هذا الصدد، وذكر أنه يتفق مع تقييم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، للحادث، ودعوته إلى إجراء تحقيق مستقل.

يشار إلى أن تورك وصف في وقت سابق الأربعاء، الانفجارات المتزامنة لأجهزة الاتصال في لبنان وسوريا بـ"الصادمة"، وقال إن تأثيرها على المدنيين "غير مقبول"، وشدد تورك على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن هذه الانفجارات الجماعية.

"صمت أمريكي"

من جهة أخرى، امتنعت الإدارة الأمريكية، عن التعليق على الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصالات التابعة لعناصر حزب الله في لبنان، والتي حمّلت السلطات اللبنانية إسرائيل المسؤولية بشأنها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن "كل ما يمكنني قوله إنه لا علاقة لنا بأحداث أمس (الثلاثاء) واليوم (الأربعاء)، لا من قريب ولا من بعيد"، وأوضح كيربي، أنه لا يوجد شيء آخر يمكنه مشاركته في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله، خلال اليومين الماضيين، إلى 37 قتيلاً و2931 جريحاً.

وأوضح الوزير أن 12 شخصاً قُتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "بيجر"، يوم الثلاثاء، و25 شخصاً في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللا سلكي، يوم الأربعاء.

كانت الحكومة اللبنانية وحزب الله قد حمّلا إسرائيل المسؤولية عن تفجيرات "بيجر"، وتوعدها الحزب بـ"حساب ‏عسير"، فيما التزمت إسرائيل صمتاً رسمياً، وتنصل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء، قبل أن يحذفه.

وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال، وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، أن مثل هذه التفجيرات تُعرِّض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلَّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.