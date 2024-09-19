سياسة
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"الدولية للطاقة" تُحذر من شتاء صعب في أوكرانيا.. وأوروبا تعلن تقديم مساعدات
حذرت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، من أن الشتاء المقبل سيكون "الاختبار الأشد حتى الآن" لشبكة الطاقة في أوكرانيا، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي مساعدات إضافية لتمكين البلاد من الصمود في وجه هجمات روسيا على البنى التحتية للطاقة.
"الدولية للطاقة" تُحذر من شتاء صعب في أوكرانيا.. وأوروبا تعلن تقديم مساعدات
محول طاقة وسط مدينة كييف يجري إعداد تركيبه بعد تدميره بصاروخ روسي / صورة: AFP
19 سبتمبر 2024

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها ستتوجه إلى كييف لإجراء محادثات، الجمعة، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث طرحت الوكالة الدولية للطاقة خطة من عشر نقاط لأوكرانيا لحماية أمن الطاقة.

وقالت فون دير لايين، في مؤتمر صحفي في بروكسل مع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول: "يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على استمرار الكهرباء. ومع اقتراب فصل الشتاء يتعين علينا أن نؤمِّن الدفء للشعب الأوكراني الشجاع، فيما نحافظ أيضاً على استمرار الاقتصاد".

وحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة، فإنه في عامي 2022 و2023 "نحو نصف قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا، إما جرى الاستيلاء عليها من القوات الروسية وإما تدميرها أو تخريبها، وتضرر نحو نصف محطات الشبكة الكبيرة بسبب الصواريخ والطائرات من دون طيار".

وكان بيرول قد أكد في بيان صحفي مصاحب للتقرير، أن "منظومة الطاقة في أوكرانيا نجحت في اجتياز الشتاءين الماضيين (...) لكنّ هذا الشتاء سيكون، إلى حد بعيد، أصعب اختبار لها حتى الآن".

ومع خسارة أوكرانيا أكثر من ثلثي قدرتها على إنتاج الكهرباء منذ بدء الحرب، حذَّر التقرير من "فجوة هائلة بين إمدادات الكهرباء المتاحة والطلب في أوقات الذروة"، وحثّ الدول الأوروبية على تسريع تسليم المعدات والأجزاء لإعادة بناء المرافق المتضررة، ودعا إلى اتخاذ تدابير لحمايتها من الطائرات المُسيرة.

وأعلنت فون دير لايين أن التكتل سيوفر 160 مليون يورو إضافية (178 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا خلال فصل الشتاء، وأوضحت أن ذلك سيشمل 60 مليون يورو على هيئة مساعدات إنسانية، و100 مليون يورو للإصلاحات والطاقة المتجددة، مضيفةً أن المبلغ الأخير سيأتي من عائدات الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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