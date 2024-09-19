سياسة
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قورتولموش: أخشى أن ينجرّ العالم إلى صراعات كبرى إن استمر العدوان الإسرائيلي
أعرب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الخميس، عن قلقه من أن ينجرّ العالم إلى صراعات إقليمية وعالمية كبرى إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان البولندي سيمون هولونيا، في العاصمة أنقرة.
قورتولموش: أخشى أن ينجرّ العالم إلى صراعات كبرى إن استمر العدوان الإسرائيلي
 رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش / صورة: AA
19 سبتمبر 2024

وقال قورتولموش إن الهجمات السيبرانية التي وقعت مؤخراً، واحدةً تلو الأخرى في لبنان، "باتت تحذيراً للإنسانية جمعاء، لأنها تُظهر الأبعاد الرهيبة لهذا العدوان"، ولفت إلى "العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة الذي من المحتمل أن يمتد إلى لبنان".

وأضاف: "إذا لم يكن من الممكن وقف العدوان الإسرائيلي، فإنني أخشى أن ينجرّ العالم إلى صراعات إقليمية وعالمية كبرى"، ذاكراً أن نتنياهو "وعصابته يواصلون عدوانهم ولا يتورعون عن ارتكاب كل أنواع الجرائم لأنهم يحظون بدعم غير محدود من بعض الدول، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية".

ويومَي الثلاثاء والأربعاء قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من 3250 بينهم 300 بحالة حرجة، جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة اتصالات لا سلكية من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في عدة مناطق في لبنان، فيما حمَّلت حكومة لبنان وحزب الله المسؤولية لإسرائيل التي التزمت الصمت الرسمي.

في سياق منفصل، أعرب قورتولموش عن سعادته لاستضافة هولونيا والوفد المرافق له في البرلمان التركي، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين بلاده وبولندا في جميع المجالات على مستوى التعاون الاستراتيجي، التي تتعزز يوماً بعد يوم.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان البولندي عن أمله في أن تؤدي زيارته إلى بداية عهد جديد في العلاقات بين برلمانَي البلدين، قائلاً إن بلاده ترغب في تنويع التعاون مع تركيا في مجالات السياحة والتعليم والاقتصاد.

وفي سياق الحديث عن الشرق الأوسط، شدد هولونيا على أن حل الدولتين ضروري لتحقيق السلام في المنطقة، لافتاً إلى أن الوضع "كارثي"، وأن هدف بولندا في المنطقة هو تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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