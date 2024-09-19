وعدَّ نصر الله ذلك أمراً طبيعياً فـ"هذا حال الحرب والصراع، ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق على المستوى التكنولوجي، لأن أمريكا تقف وراءه وكذلك الناتو والغرب". وتزامنت الكلمة المتلفزة لنصر الله مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علوِّ منخفض في سماء بيروت، وكُسر جدار الصوت أكثر من مرة.

وفي بداية كلمته، شكر نصر الله الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ومؤسسات الدفاع المدني "الذين أبلوا بلاءً حسناً" في التعامل مع ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات، وأشار إلى أن حجم الإصابات في العيون "كان كبيراً جداً"، ما سبّب ضغطاً على المستشفيات.

ولفت إلى أن كثيراً من تفجيرات أجهزة الاتصال حدثت في مناطق مدنية، منها مستشفيات ومنازل وأسواق وطرقات عامة، وهذه المواقع يرتادها مدنيون بينهم أطفال ونساء، وأوضح أن إسرائيل كانت تهدف عبر تلك التفجيرات إلى قتل الآلاف، قائلاً: "في غضون دقيقتين فقط، حاول العدو قتل 5 آلاف شخص من دون الاكتراث لأي شيء".

وأكد نصر الله أن حزب الله شكّل لجان تحقيق متعددة لدراسة ملابسات التفجيرات، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى نتائج شبه قطعية بهذا الخصوص، لكنه ينتظر التأكد الكامل قبل إعلانها.

لن نتوقف قبل توقف الحرب على غزة

وعن أهداف إسرائيل من هذه الضربة، قال نصر الله إن رسائل وصلت إلى حزبه عبر قنوات رسمية وغير رسمية، الثلاثاء، تفيد بأن الهدف من تفجيرات أجهزة الاتصالات هو "وقف جبهة لبنان عن مساندة قطاع غزة"، مشدداً على أن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل توقف الحرب على غزة".

وفي هذا الصدد أوضح أن إسرائيل كانت تهدف إلى قتل أكبر عدد من قادة حزب الله، وضرب نظام القيادة والسيطرة بالحزب، لكنّ ذلك "لم يحدث ولو للحظة واحدة"، مبيّناً أن كبار قادة الحزب لا يحملون طراز أجهزة البيجر التي انفجرت الثلاثاء، وأن "بنية المقاومة لا تزال متماسكة وقوية".

وفي رسالة إلى الإسرائيليين، قال نصر الله موجهاً كلامه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت: "لن تستطيعوا إعادة سكان شمال إسرائيل مهما فعلتم، وهذا تحدٍّ، والطريق الوحيد هو وقف العدوان على غزة والضفة الغربية".

ولفت نصر الله إلى أن الإسرائيليين يتحدثون عن إقامة حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية، متمنياً أن "يحاولوا ذلك ليجدوا الرد المناسب"، وتابع مهدداً: "إذا أقمتم حزاماً أمنياً داخل الأراضي اللبنانية فسيتحول هذا الحزام إلى كمين وجهنم بالنسبة إليكم".

وختم الأمين العام لحزب الله اللبناني خطابه بالتشديد على أن ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء، سيواجَه بـ"قصاص عادل وحساب عسير"، مشيراً إلى أن حزب الله هو من سيحدد زمانه ومكانه وطبيعته.

تأتي كلمة نصر الله على خلفية مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3250 بينهم 300 بحالة حرجة، يومَي الثلاثاء والأربعاء، جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة اتصالات لا سلكية من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في عدة مناطق في لبنان.

وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال، وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أن مثل هذه التفجيرات تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.