وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، في بيان: "استُشهد 7 فلسطينيين، وأُصيب عدد آخر (لم يحدده) بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً بجباليا".

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة عزام يتكون من عدة طوابق، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل ومقتل وإصابة من كان داخله.

وأوضح الشهود أن المنزل كان يضم نازحين بينهم نساء وأطفال، وأن طواقم الدفاع المدني والطوارئ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما استُشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان وامرأة، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمواطنين ومنزلاً في قطاع غزة، وقال جهاز الدفاع المدني في بيان: "انتشلت طواقمنا جثمانين إثر قصف إسرائيلي (بطائرة مُسيرة) استهدفهما في مدينة رفح جنوبي القطاع".

وأضاف بيان الدفاع المدني بغزة: "استشهدت امرأة وطفلتان في قصف شنته طائرات حربية على شقة سكنية جنوبي مدينة غزة"، ولفت البيان إلى أن طواقمه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل.

زيارة غزة

في سياق متصل، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقادة آخرين لزيارة قطاع غزة.

وخلال أول زيارة‭‭ ‬‬له لإسبانيا منذ اعترافها بدولة فلسطينية، دعا عباس السلطات الدولية للانضمام إليه في زيارة إلى غزة لمشاهدة تأثير الحرب الإسرائيلية على القطاع, كما دعا إلى عقد مؤتمر سلام دولي في مدريد.

تأتي زيارة عباس بدعوة من مدريد بعدما اعترفت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، في 28 مايو/أيار، رسمياً بدولة فلسطين تضم قطاع غزة والضفة الغربية.

وانضمت إسبانيا، إلى جانب دول أخرى، إلى قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية نهاية عام 2023، تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، استضافت مدريد تجمعاً لممثلي دول أوروبية وعربية، من بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، لمناقشة طريقة المضي قدماً في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانةٍ بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.