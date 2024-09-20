وقال مكتب بارنييه في بيان، إن رئيس الوزراء الفرنسي اجتمع، أمس الخميس، بماكرون في قصر الإليزيه و"عرض تشكيلة حكومته وتكوينها الذي يحترم التوازنات".

وأضاف البيان أن الحكومة سيُعلن عنها "قبل الأحد"، واصفاً "المحادثات مع ماكرون بأنها بناءة".

واستقبل ماكرون بارنييه، الثلاثاء ثم الأربعاء، وتحدثت وسائل إعلام محلية لاحقاً عن أن لقاءهما الثلاثاء "لم يجرِ بشكل جيد".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، عرض بارنييه مقترحاته على القوى السياسية المرجح أن تشارك في حكومته المقبلة، من دون أن يعلن عن أي اسم.

وأعلن بارنييه أن حكومته ستضم 38 وزيراً، بينهم 7 أعضاء من حزب ماكرون، و3 من اليمين (الجمهوريون)، و2 من الوسط (الحركة الديمقراطية)، و2 من حزبي "أوريزون" و"أو دي اي" من يمين الوسط، إلى جانب يساري واحد، إذ رفضت عدة شخصيات يسارية المشاركة في الحكومة.

وخلال لقائه بشركائه، أكد بارنييه أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى. كما قال، إنه سيعمل على تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وهي ملفات تسببت في خلاف بين الحكومة الفرنسية ومختلف الأحزاب السياسية.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء. وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بأن ماكرون كلّف بارنييه تشكيل "حكومة جامعة" تخدم الفرنسيين، وذلك بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية.