سياسة
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صحيفة أمريكية: لا اتفاق على وقف إطلاق النار بغزة خلال ولاية بايدن
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الخميس بأن المسؤولين الأمريكيين يستبعدون وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
صحيفة أمريكية: لا اتفاق على وقف إطلاق النار بغزة خلال ولاية بايدن
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال قطاع غزة / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع "البنتاغون" من دون تسميتهم، فيما لم ترد هذه الجهات بعد على طلبات التعليق.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون للصحفيين أمس الخميس قبل نشر التقرير "أستطيع أن أقول لكم إننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال قبل أسبوعين، إنه جرى التوصل إلى 90% من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تحاول الولايات المتحدة والوسطاء من قطر ومصر منذ أشهر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن هذه الجهود فشلت في جعل إسرائيل وحماس تبرمان اتفاقاً نهائياً.

وهناك عقبتان من الصعب تجاوزهما على الأخص، الأولى هي طلب الاحتلال الإسرائيلي الاحتفاظ بقوات في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين غزة ومصر، والثانية هي تفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

وتقول الولايات المتحدة، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اتساع الصراع.

وطرح بايدن في 31 مايو/أيار الماضي اقتراحاً لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل، وقال آنذاك إن إسرائيل وافقت عليه. ومع تعثر المحادثات، يقول المسؤولون منذ أسابيع إن اقتراحاً جديداً سيُطرح قريباً.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانةٍ بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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