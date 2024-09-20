سياسة
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وزير تايواني ينفي تصنيع بلاده مكونات بأجهزة بيجر المنفجرة بلبنان
قال وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه-هوي، اليوم الجمعة، إن مكونات أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) التي انفجرت في لبنان الثلاثاء الماضي، لم تصنع في تايوان.
وزير تايواني ينفي تصنيع بلاده مكونات بأجهزة بيجر المنفجرة بلبنان
قوات الأمن تفتش مكاتب لشركة Gold Apollo / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

وأفاد جيه-هوي بأن "هناك مكونات مستخدمة في صنع آلاف من أجهزة (بيجر).. وهي (بشكل رئيسي) الدوائر المتكاملة منخفضة التكلفة والبطاريات".

وقال، رداً على سؤاله عما إذا كانت مكونات الأجهزة التي انفجرت مصنوعة في تايوان: "أستطيع أن أقول بيقين إنها لم تصنع في تايوان"، مضيفاً أن السلطات القضائية تحقق في الأمر.

بدورها، قالت شركة Gold Apollo، التي تتخذ من تايوان مقراً، هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة BAC ومقرها بودابست ولديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وفي سياق متصل، أجاب وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونج، بالنفي عندما سئل عما إذا كان قد التقى بالسفيرة الفعلية لإسرائيل للتعبير عن قلقه بشأن القضية. وطلب "من بعثاتنا في الخارج رفع مستوى الوعي الأمني لديها، وسوف نتبادل المعلومات ذات الصلة مع البلدان الأخرى".

وبينما تبحث السلطات التايوانية عن أي صلة محتملة بين سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية والأجهزة المستخدمة في الهجمات في لبنان، استجوب ممثلو الادعاء رئيس شركة Gold Apollo ومؤسسها شو تشينج كوانج في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ثم أطلقوا سراحه.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام لمنطقة شيلين في تايبيه، إن المكتب استجوب شخصين باعتبارهما شاهدين وحصل على موافقة لإجراء عمليات تفتيش في أربعة مواقع لشركتيهم في تايوان في إطار تحقيقه.

وأضاف المتحدث: "سنسعى لتحديد ما إذا كان هناك أي تورط محتمل لهاتين الشركتين التايوانيتين في أقرب وقت ممكن، لضمان سلامة البلاد وشعبها".

والأربعاء، قُتل 25 شخصاً وأصيب 450 آخرون جراء موجة تفجيرات ضربت بشكل متزامن أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "إيكوم" في أنحاء لبنان، وفق وزارة الصحة.

وجاءت هذه التفجيرات غداة أخرى مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية "بيجر"، وأدّت إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم قرابة 300 بحالة حرجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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