وقالت الخاطر على منصة إكس إن "ردّ الفعل البارد أو التقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه هجوم أجهزة البيجر في لبنان أمر مرعب"، وأوضحت أن "الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو إسرائيل أو غزة، بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو".

وأضافت أن "استخدام الأجهزة اليومية التي بأيدي الناس كقنابل موقوتة يشكّل كابوساً مروّعاً، والأمر الأكثر رعباً هو الصمت حيال ذلك".

وقالت الوزيرة إن "القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي الناس وتقتلهم بلا تمييز في الأماكن العامة والمدنية، فمتى أصبح ذلك مقبولا؟!".

وشددت على أن "الحروب لا بد أن تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية، وإلا فإن الأمر سيصبح منحدَراً زلقاً خطيراً للغاية، حيث لا توجد حدود".

وأشارت الخاطر إلى أنه حال الانزلاق إلى ذلك المنحدر "فلن تلجأ الجهات الفاعلة الحكومية فقط إلى تلك الأساليب، بل أيضاً الجهات الفاعلة العابرة للحدود (...)، وبهذا الشكل ستدمّر البشرية نفسها".

والثلاثاء والأربعاء قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة انفجارات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعَي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، فيما حمّلَت بيروت وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" وموقع أكسيوس، بأن إسرائيل وضعت شحنات متفجرة صغيرة داخل أجهزة اتصال "بيجر" مستوردة قبل وصولها إلى لبنان، ثم فجرتها من بعد.

ولكن إسرائيل تلتزم الصمت حيال ذلك، كما تَنصَّل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة إكس، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء، قبل أن يحذفه.

وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتس ووتش"، أن مثل هذه التفجيرات تعرّض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.