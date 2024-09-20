سياسة
3 دقيقة قراءة
"صمت مرعب".. قطر تنتقد التقاعس الدولي تجاه تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان
انتقدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر مساء الخميس، التقاعس الدولي تجاه الهجوم باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) في لبنان، واصفة الصمت بأنه "مرعب".
"صمت مرعب".. قطر تنتقد التقاعس الدولي تجاه تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان
قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من 3250 بينهم أطفال ونساء، بموجة انفجارات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

وقالت الخاطر على منصة إكس إن "ردّ الفعل البارد أو التقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه هجوم أجهزة البيجر في لبنان أمر مرعب"، وأوضحت أن "الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو إسرائيل أو غزة، بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو".

وأضافت أن "استخدام الأجهزة اليومية التي بأيدي الناس كقنابل موقوتة يشكّل كابوساً مروّعاً، والأمر الأكثر رعباً هو الصمت حيال ذلك".

وقالت الوزيرة إن "القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي الناس وتقتلهم بلا تمييز في الأماكن العامة والمدنية، فمتى أصبح ذلك مقبولا؟!".

وشددت على أن "الحروب لا بد أن تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية، وإلا فإن الأمر سيصبح منحدَراً زلقاً خطيراً للغاية، حيث لا توجد حدود".

وأشارت الخاطر إلى أنه حال الانزلاق إلى ذلك المنحدر "فلن تلجأ الجهات الفاعلة الحكومية فقط إلى تلك الأساليب، بل أيضاً الجهات الفاعلة العابرة للحدود (...)، وبهذا الشكل ستدمّر البشرية نفسها".

والثلاثاء والأربعاء قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة انفجارات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعَي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، فيما حمّلَت بيروت وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" وموقع أكسيوس، بأن إسرائيل وضعت شحنات متفجرة صغيرة داخل أجهزة اتصال "بيجر" مستوردة قبل وصولها إلى لبنان، ثم فجرتها من بعد.

ولكن إسرائيل تلتزم الصمت حيال ذلك، كما تَنصَّل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة إكس، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء، قبل أن يحذفه.

وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتس ووتش"، أن مثل هذه التفجيرات تعرّض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us