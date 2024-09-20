سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد غارات إسرائيلية عنيفة.. يونيفيل تدعو إلى التهدئة الفورية في لبنان
حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الجمعة على خفض التصعيد بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله إطلاق النار منذ ما يقرب من عام.
بعد غارات إسرائيلية عنيفة.. يونيفيل تدعو إلى التهدئة الفورية في لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لرويترز، إن قوة اليونيفيل ترى "تصاعداً كبيراً في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق" وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف: "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق (الحدود بين لبنان وإسرائيل)، ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".

وفي وقت متأخر الليلة الماضية نفذت طائرات حربية إسرائيلية أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ بدء الصراع، وبعد هجمات هذا الأسبوع جرى فيها تفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي) يستخدمها حزب الله، مما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقلّ وإصابة آلاف.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us