وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لرويترز، إن قوة اليونيفيل ترى "تصاعداً كبيراً في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق" وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف: "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق (الحدود بين لبنان وإسرائيل)، ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".

وفي وقت متأخر الليلة الماضية نفذت طائرات حربية إسرائيلية أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ بدء الصراع، وبعد هجمات هذا الأسبوع جرى فيها تفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي) يستخدمها حزب الله، مما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقلّ وإصابة آلاف.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.