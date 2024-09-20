سياسة
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أكثر من 14 ألف طفل شهيد في غزة والاحتلال يكثف قصفه على جميع مناطق القطاع
في اليوم 350 من العدوان الإسرائيلي على غزة، استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الجمعة.
أكثر من 14 ألف طفل شهيد في غزة والاحتلال يكثف قصفه على جميع مناطق القطاع
الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينياً على الأقلّ في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مختلف مناطق القطاع منذ فجر اليوم.

من جانبه قال جهاز الدفاع المدني في بيان عبر تليغرام: "استُشهد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم) في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة".

كما أفادت مصادر طبية في "مستشفى العودة" بمخيم النصيرات وسط القطاع، بوصول 9 شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى بينهم أطفال ونساء، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً في المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بصاروخ أُطلقَ من طائرة مسيرة، تجمعاً لفلسطينيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات نُقلت إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستُشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف شارع الشعف شرقي مدينة غزة.

أكثر من 14 ألف طفل شهيد

قال نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان، إن أكثر من 14 ألف طفل استُشهدوا في غزة، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مشدداً على أهمية "وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال".

وأوضح شيبان أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، إذ ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، فيما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يومياً في أغسطس/آب، إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر/أيلول، مما زاد حجم المعاناة.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلّفَت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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