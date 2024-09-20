وأفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينياً على الأقلّ في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مختلف مناطق القطاع منذ فجر اليوم.

من جانبه قال جهاز الدفاع المدني في بيان عبر تليغرام: "استُشهد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون (لم يحدد عددهم) في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة غزة".

كما أفادت مصادر طبية في "مستشفى العودة" بمخيم النصيرات وسط القطاع، بوصول 9 شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفى بينهم أطفال ونساء، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً في المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بصاروخ أُطلقَ من طائرة مسيرة، تجمعاً لفلسطينيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات نُقلت إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستُشهد فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف شارع الشعف شرقي مدينة غزة.

أكثر من 14 ألف طفل شهيد

قال نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيد شيبان، إن أكثر من 14 ألف طفل استُشهدوا في غزة، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مشدداً على أهمية "وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال".

وأوضح شيبان أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءاً، إذ ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، فيما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يومياً في أغسطس/آب، إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر/أيلول، مما زاد حجم المعاناة.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلّفَت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.