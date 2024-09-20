وقالت الشركة في بيان إنه وُقعت عقود مبيعات لعملاء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتضمن أنظمة أسلحة للمنصات البرية والبحرية يُتحكَّم بها من بعد.

كما أشارت إلى أن الصفقات تتضمن أجهزة رادار وأنظمة ملاحة بالقصور الذاتي، وأخرى للتعرف على الأصدقاء والأعداء، ومجموعة حرب إلكترونية. ولفتت إلى أن قيمة الصفقات بلغت 44 مليوناً و397 ألفاً و467 دولاراً.

وتأسست أسيلسان عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتُعَدّ أسيلسان من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.