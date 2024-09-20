سياسة
2 دقيقة قراءة
القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات شرقي رفح
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في اشتباكات بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات شرقي رفح
اندلاع اشتباكات ضارية بين جنود الاحتلال ومقاتلي القسام بحي الزيتون شرقي رفح / صورة: AFP
20 سبتمبر 2024

وقالت القسام في بيان مقتضب عبر تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح (جنوب) بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" شرق الحي، وفق بالبيان، وأضافت الكتائب أنه "جرى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلائهم (القتلى والمصابين)".

وكانت القسام ذكرت في بيان سابق أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح".

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/أيار الماضي، وسيطر على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. وتسببت العملية العسكرية في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان بها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي مطلق تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us