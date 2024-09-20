وقالت القسام في بيان مقتضب عبر تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح (جنوب) بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" شرق الحي، وفق بالبيان، وأضافت الكتائب أنه "جرى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلائهم (القتلى والمصابين)".

وكانت القسام ذكرت في بيان سابق أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح".

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/أيار الماضي، وسيطر على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. وتسببت العملية العسكرية في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان بها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي مطلق تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.