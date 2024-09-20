وقالت الوزارة: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية 716 شهيداً و5750 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، وأشار البيان إلى أن "من بين الشهداء 10 سيدات و9 مسنين و160 طفلاً".

وكان آلاف الفلسطينيين في بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، قد شيَّعوا، اليوم الجمعة، "جثامين 3 شهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي" في عملية عسكرية استمرت ساعات، أمس الخميس.

كما استُشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس بالضفة الغربية المحتلة، وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء من بلدة قلنديا ومخيمها، فجر الجمعة، وفتشت منازل فلسطينية، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

والخميس، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد 7 أشخاص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في قباطية، حيث احتجز الجيش أربعة جثامين، قبل الانسحاب بعد 10 ساعات.

اعتداءات مستوطنين

في السياق ذاته، أُصيب طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه بالعصيّ في بلدة زعترة بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "طواقمنا في بيت لحم تتعامل مع طفل عمره 11 عاماً، نتيجة تعرضه للاعتداء بالضرب من مستوطنين في بلدة زعترة"، وأوضحت الجمعية أنه جرى نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، دون توضيح حالته الصحية.

وذكر شهود عيان أن مستوطنين اعتدوا على طفل في بلدة زعترة قرب بيت لحم، فيما كان بجوار منزل عائلته، وأوضح الشهود أن الطفل تعرض للضرب بالعصي، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.

وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى تهجير سكان 28 تجمعاً بدوياً، تضم 311 عائلة.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، ما أسفر عن اعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، إلى جانب الشهداء والمصابين وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​