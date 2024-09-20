وقال المصدر إن الطريقة التي زُرعت بها المادة المتفجرة في البطاريات، جعلت من الصعب جداً اكتشافها قبل استخدام أجهزة الاتصال اللا سلكية.

وأظهرت صور لأجهزة "وكي-توكي" المنفجرة ملصقات كُتب بها "آيكوم" و"صنع في اليابان"، فيما أوضحت الشركة أنها أوقفت إنتاج هذا الطراز من الأجهزة منذ عقد مضى و"معظم الأجهزة التي لا تزال تباع مقلَّدة".

وقال المدير العام لقسم الأمن والتجارة في الشركة، يوشيكي إينوموتو، للوكالة إنه قد يكون جهاز "آيكوم" قديماً وجرى تعديله لصنع قنبلة. وصرح لقناة يابانية بأنه من الصعب إدخال جهاز متفجر في الحيز الداخلي الأساسي لجهاز اللا سلكي، لعدم وجود أي فراغات بين مكوناته الإلكترونية، لذا فمن المرجح، أنها أُدخلت في حزمة البطارية القابلة للفصل.

وأكد المصدر اللبناني المذكور هذه الفرضية بقوله إن الانفجارات وقعت حتى في الحالات التي كانت فيها حزمة البطارية منفصلة عن بقية الجهاز.

أما عن أجهزة "بيجر"، فقد قال مصدر أمني لبناني لرويترز، في وقت سابق، إن الأجهزة زُرعت فيها متفجرات يصعب اكتشافها، وأفاد آخر بأن ما يصل إلى ثلاثة غرامات من المتفجرات "كانت مخبأة في أجهزة بيجر الجديدة قبل أشهر على ما يبدو من وقوع الانفجارات".

في السياق، قال المصدران الأمنيان للوكالة إن حزب الله اللبناني سلم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة تحمل علامة "غولد أبوللو" قبل ساعات من تفجير الآلاف منها، ما يشير إلى "أنهم كانوا على ثقة من أن الأجهزة آمنة، على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات".

وذكر أحد المصدرين أن عضواً بالحزب تلقى جهاز بيجر جديداً يوم الاثنين وانفجر في اليوم التالي في صندوق التغليف، فيما أشار المصدر الآخر إلى إن جهاز بيجر تسلمه عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة أحد مرؤوسيه حين انفجر.

والثلاثاء والأربعاء قُتل 37 شخصاً وأُصيب أكثر من 3250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة انفجارات ضربت أجهزة اتصال لا سلكي من نوعَي "بيجر" و"آيكوم" في لبنان، فيما حمّلَت بيروت وحزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن وموقع أكسيوس، بأن إسرائيل وضعت شحنات متفجرة صغيرة داخل أجهزة اتصال "بيجر" مستوردة قبل وصولها إلى لبنان، ثم فجّرتها من بعد.

ولكن إسرائيل تلتزم الصمت حيال ذلك، كما تَنصَّل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء، قبل أن يحذفه.

وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش، أن مثل هذه التفجيرات تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.