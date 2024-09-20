سياسة
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إثر تفجير أجهزة اتصال بلبنان.. أردوغان يؤكد أهمية الصناعات الدفاعية المحلية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أهمية الاستثمار في الصناعات الدفاعية المحلية، بعد تفجيرات أجهزة اتصال لا سلكية في لبنان، وذلك خلال كلمة في فعالية لقوات الدرك والأمن بمدينة إسطنبول.
إثر تفجير أجهزة اتصال بلبنان.. أردوغان يؤكد أهمية الصناعات الدفاعية المحلية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: أرشيف AA
20 سبتمبر 2024

وقال أردوغان: "لمسنا مجدداً مدى الأهمية البالغة للاستثمار في الصناعات الدفاعية عقب الهجمات الإرهابية السيبرانية ضد لبنان".

في سياق متصل، أوضح الرئيس أردوغان أن تركيا ضيَّقت الخناق على التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها.

وخلال اليومين الماضيين، قُتل 37 شخصاً، وأُصيب الآلاف، جراء انفجار أجهزة اتصال لا سلكية من نوعََي "بيجر" و"أيكوم" في أنحاء لبنان.

وحمّلت الحكومة اللبنانية وحزب الله، إسرائيل المسؤولية عن تفجيرات أجهزة الاتصال، وتوعَّدها الحزب بـ"حساب ‏عسير".

وتلتزم إسرائيل بصمت رسمي، فيما تنصل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة إكس، ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء، قبل أن يحذفه.

مصدر:TRT عربي
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