سياسة
3 دقيقة قراءة
إصابة مستوطن بالجولان.. وتضرر 300 منزل بالمطلة بنيران حزب الله منذ 7 أكتوبر
كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة مستوطن إسرائيلي في الجولان السوري المحتل، اليوم الجمعة، وسط اندلاع حرائق جراء سقوط صواريخ من لبنان في مناطق قريبة من مدينة صفد.
إصابة مستوطن بالجولان.. وتضرر 300 منزل بالمطلة بنيران حزب الله منذ 7 أكتوبر
إصابة مستوطن إسرائيلي في الجولان السوري المحتل جراء سقوط صواريخ من لبنان / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

وأفادت القناة 12 العبرية باندلاع حرائق نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان في مناطق قريبة من مدينة صفد شمال إسرائيل، وأضافت أن مستوطناً إسرائيلياً أُصيب في هضبة الجولان بعد تضرر مركبته بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان.

بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الساعة الأخيرة أُطلق 130 صاروخاً من لبنان على الجليل والجولان"، فيما قالت هيئة البث العبرية إن المدفعية الإسرائيلية تقصف عدداً من المناطق جنوب لبنان.

في السياق نفسه، قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (راديو كان)، اليوم الجمعة، إن نحو 150 صاروخاً أُطلقت من لبنان عبر الحدود، فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية.

أضرار إسرائيلية

من جهة أخرى، قال إعلام إسرائيلي إن 50 منزلاً بمستوطنة "المطلة" تضررت مساء أمس الخميس، جراء الهجمات الصاروخية من لبنان، ما يرفع عدد المنازل التي تضررت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 300، وهو ما يعادل نصف منازلها.

وأفادت صحفية "إسرائيل اليوم"، الجمعة، بأن "تقديرات الأضرار تشير إلى أن 50 منزلاً في المطلة (بالجليل الأعلى شمال إسرائيل) تضررت مساء الخميس". وذكرت أن "300 منزل تضررت بمستوطنة المطلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نتيجة الهجمات من لبنان، وهو ما يعادل نصف منازلها (المطلة)".

والخميس أعلن حزب الله شن 17 هجوماً على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل حتى الساعة 19:30 "ت.غ" من ذات اليوم. وهذا أكبر عدد هجمات يشنها الحزب ضد إسرائيل منذ 98 يوماً، ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو عام.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" عدداً من الصور للمنازل التي تضررت بصورة كبيرة نتيجة سقوط صواريخ من لبنان، ووصفتها الصحيفة بأنها "صور قاسية"، مضيفة: "لم يحدث مثل هذا الضرر من قبل"، وأشارت إلى أن "الصواريخ الثقيلة ضربت وسط البلدة، ودمرت منازل بالكامل وانهارت وأُصيبت بأضرار جسيمة، وبدت كأنها في يوم ما بعد عاصفة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us