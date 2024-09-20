وأفاد بيان لجهاز الدفاع المدني في غزة بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة "ضهير" في منطقة مصبح شمالي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين.

وذكر محمود بصل، متحدث جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان منفصل على تليغرام بأن "شهيداً ارتقى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الشعف شرقي غزة".

وفي بيان ثانٍ له، قال بصل إن "فلسطينياً استُشهد وجُرح عدد آخر نتيجة قصف إسرائيلي على مركبة مدنية في شارع البنات في بلدة بيت حانون شمالي القطاع".

وأفاد مصدر طبي بمدينة غزة لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم كشف هويته، بـ"استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حافلة صغيرة في محيط مفترق العباس غربي مدينة غزة".

في السياق، أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر غربي خان يونس، لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بوصول شهيد جراء استهداف دراجة نارية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح، وقال شهود عيان لمراسل الأناضول: "إن قصفاً مدفعياً مكثفاً شهده شمال مدينة رفح".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.