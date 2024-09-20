وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة، بعد مرور 350 يوماً على الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، أشار ألطون إلى أن"الإنسانية تتفرج على هذه المأساة التي خلّفت جراحاً عميقة في ضميرها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وتابع ألطون: "صفحة العار للإنسانية تُكتب في غزة. يتواصل بشكل متعمد ومنهجي قصف المدن وتدمير المساجد والمستشفيات والمدارس، واستهداف المدنيين الأبرياء والصحفيين والأطفال وحتى الرضع".

وأوضح ألطون أن إسرائيل تمارس "سياسة القمع والعنف ضد مصادر المعلومات الدقيقة بطريقة صارخة، في تجاهل واضح للقانون الدولي. فالصحفيون الذين يحاولون إطلاع العالم على ما يحدث في المنطقة يتعرضون للقتل".

وختم ألطون منشوره بالقول: "اليوم هو اليوم الـ350 للإبادة الجماعية، مَن يسكت عن هذه الإبادة الجماعية سيكون بمثابة طرف في هذه المأساة برمّتها.. باسم العدالة، باسم الضمير الإنساني، باسم مستقبلنا، يجب أن نرفع أصواتنا ونتحرك في أسرع وقت ممكن لوقف هذه المذبحة".