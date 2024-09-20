سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال إبراهيم عقيل خلال غارة نفَّذتها طائرة مُسيَّرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، قائلاً إنه رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل
شنت مُسيرة إسرائيلية غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أسفر عن 12 قتلى و66 جريحاً / صورة: Reuters
20 سبتمبر 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل، رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله".

وأضاف أنه إلى جانب عقيل، قُتل في الغارة أعضاء كبار "في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان"، مدعياً أن "عقيل والقادة الذين جرت تصفيتهم كانوا من مخططي خطة اقتحام منطقة الجليل (شمال إسرائيل) التي كانت تهدف إلى اقتحام بلداتها وقتل مواطنين مدنيين".

وفي وقت سابق الجمعة، شنت مُسيرة إسرائيلية غارة على شقة سكنية بمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن 12 قتيلاً و66 جريحاً، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية.

يأتي الهجوم في ظل "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".

وتَمثل هذا التصعيد في تفجيرات أجهزة الاتصالات اليومين الماضيين، وتصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيراً استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم، مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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