وقال غولر إن تركيا تربط بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وإفريقيا) وتتمتع بأهمية جيوستراتيجية كبيرة، مضيفاً: "نأمل بأن نتمكن في الفترة المقبلة من إقامة مزيد من التعاون مع دول آسيان في مجالات مثل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والطب العسكري وعمليات حفظ السلام والألغام الأرضية".

وشدد غولر على أن لتركيا علاقات وثيقة مع البلدان الأعضاء في الرابطة.

ورابطة "آسيان" منظمة اقتصادية تضم 10 دول هي تايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وبروناي وكمبوديا وميانمار وفيتنام ولاوس وتأسست في 8 أغسطس/آب 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.