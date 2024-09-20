سياسة
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وزير الدفاع التركي يؤكد رغبة بلاده في زيادة التعاون العسكري مع دول "آسيان"
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، خلال اجتماع عقده أمس الجمعة، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة مع سفراء الدول الأعضاء في "آسيان" لدى تركيا، إن بلاده تأمل بإقامة مزيد من التعاون في المجال العسكري مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وزير الدفاع التركي يؤكد رغبة بلاده في زيادة التعاون العسكري مع دول "آسيان"
وزير الدفاع التركي يؤكد رغبة بلاده في زيادة التعاون العسكري مع دول "آسيان" / صورة: AA
20 سبتمبر 2024

وقال غولر إن تركيا تربط بين ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وإفريقيا) وتتمتع بأهمية جيوستراتيجية كبيرة، مضيفاً: "نأمل بأن نتمكن في الفترة المقبلة من إقامة مزيد من التعاون مع دول آسيان في مجالات مثل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والطب العسكري وعمليات حفظ السلام والألغام الأرضية".

وشدد غولر على أن لتركيا علاقات وثيقة مع البلدان الأعضاء في الرابطة.

ورابطة "آسيان" منظمة اقتصادية تضم 10 دول هي تايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وبروناي وكمبوديا وميانمار وفيتنام ولاوس وتأسست في 8 أغسطس/آب 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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