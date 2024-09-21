ويشير الرسم الذي نُشر الخميس في مجلة ناشيونال ريفيو إلى موجة تفجيرات هذا الأسبوع طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وأسفرت عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف.

وكتبت رشيدة طليب، ممثلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان وذات الأصول الفلسطينية، على منصة إكس: "مجتمعنا يعاني من كثير من الألم الآن"، وأضافت: "هذه العنصرية ستحرض على مزيد من الكراهية والعنف ضد المجتمعات العربية والإسلامية، وتجعل الجميع أقل أماناً. إنه لأمر شائن أن تستمر وسائل الإعلام في جعل هذه العنصرية أمراً عادياً".

وفي الرسم الكاريكاتيري تظهر طليب وهي تجلس على مكتبها وأمامها جهاز بيجر ينفجر فيما تقول: "غريب. انفجر جهاز الاتصال الخاص بي للتو".

وتعرض الرسم الكاريكاتيري أيضاً لانتقادات من منظمة إمجيدج أكشن، وهي جماعة مناصرة لحقوق المسلمين الأمريكيين، وعضوي مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيتين كوري بوش وألكسندريا أوكاسيو كورتيز وبعض المسؤولين المحليين في ميشيغان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وطليب منتقدة شرسة لأفعال إسرائيل في الحرب على غزة والدعم الأمريكي لحليفتها منذ أمد طويل.

وانفجرت الآلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء. وأعقب ذلك في اليوم التالي انفجار أجهزة اتصال لاسلكية أخرى في لبنان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في تلك الحوادث. واتهمت مصادر أمنية إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها.

وانفجرت الآلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء. وأعقب ذلك في اليوم التالي انفجار أجهزة اتصال لاسلكية أخرى في لبنان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في تلك الحوادث، واتهمت السلطات اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن ذلك.