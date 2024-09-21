وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تليغرام، اليوم السبت: "دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت الليلة الماضية 101 مسيّرة أوكرانية".

وأٌسقطت، وفق ما جاء بالبيان، 53 مسيّرة فوق منطقة بريانسك. وقال حاكم المنطقة إنه لم ترِد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

كما أسقطت 18 مسيّرة فوق مدينة كراسنودار، المجاورة لشبه جزيرة القرم. وقال حاكم المدينة فينيامين كوندراتييف إنّ حطاماً متساقطاً من طائرة مسيّرة "تسبب في حريق امتد إلى أجسام متفجرة" في منطقة تيخوريتسكي.

وأضاف كوندراتييف أنه جرى إجلاء السكان، لكن لم ترِد أنباء عن وقوع أي إصابات.

هجوم على خاركيف

وفي وقت سابق أمس الجمعة قال رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيجور تيريخوف إنّ القوات الروسية نفذت 3 ضربات على المدينة، مما‭ ‬أدى إلى إصابة 14 شخصاً، بينهم 3 أطفال.

وباتت خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا هدفاً لقصف شبه يومي يُشَنّ من الأراضي الروسية، منذ بداية مايو/أيار الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون الأوكرانية (سوسبيلن) عن شرطة خاركيف قولها إنّ الضربات استهدفت 3 مناطق في المدينة، موضحة أن ضربة ناجمة عن قنبلة موجهة أصابت منطقة خارج مستشفى، واستهدفت الثانية منطقة منازل، والثالثة منطقة عشبية مفتوحة.

من جهته أفاد حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف بأن 4 من المصابين كانوا مرضى يُعالَجون في المستشفى. وأضاف أن واجهة المبنى تضررت في الضربة.

أمّا في قرية كيفشاريفكا بأقصى الجنوب الشرقي في خاركيف، فقد قالت الشرطة إنّ ضربة روسية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقُتلت امرأة أيضاً جرّاء قصف روسي استهدف المدينة الرئيسية بخيرسون الجنوبية، التي تخضع لسيطرة أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​