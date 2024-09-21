سياسة
4 دقيقة قراءة
الاحتلال يقصف خياماً ومراكز لإيواء النازحين بغزة وحماس تدين مجازره الوحشية
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفه العنيف لخيام ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء. فيما أدانت حركة حماس مجازر الاحتلال "الوحشية" والمتواصلة بحق الفلسطينيين.
الاحتلال يقصف خياماً ومراكز لإيواء النازحين بغزة وحماس تدين مجازره الوحشية
الاحتلال يشن غارات على خيام ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين بغزة / صورة: AA
21 سبتمبر 2024

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفاً و391 شهيداً و95 ألفاً و760 مصاباً".

وأكدت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 119 شهيداً و209 مصابين خلال الـ72 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

مجازر بحق النازحين

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان بأن "الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بقصف مدرسة الزيتون التي تؤوي آلاف النازحين جنوب مدينة غزة، راح ضحيتها 21 شهيداً بينهم 13 طفلاً و6 نساء، وجنين عمره 3 شهور".

وأضاف البيان أن "القصف أدى إلى إصابة 30 جريحاً غالبيتهم أطفال ونساء بينهم 9 أطفال بُترت أطرافهم، كما أن باقي الإصابات تشمل حروقاً فظيعة، إضافة إلى مفقودين اثنين حتى الآن".

وتابع: "هذه المجزرة الفظيعة تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، إذ بلغ عدد مراكز الإيواء التي قصفها 181 مركزاً للنزوح والإيواء".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "هذه الجريمة بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في محافظتي غزة والشمال واللتين يقطنهما 700 ألف إنسان، وإن ما تبقى من المستشفيات في هاتين المحافظين غير قادر على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد نتيجة خطة الاحتلال التدميرية للمنظومة الصحية بشكل كامل".

وفي وقت سابق اليوم، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة بزعم "استخدامها من حركة حماس مجمع قيادة وسيطرة".

وأوضح شهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المدرسة التي تؤوي مئات النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى "المعمداني".

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قالت مصادر طبية إن فلسطينيَّين استُشهدا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين وسط المدينة.

وذكر شهود عيان أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين بمنطقة الشيخ ناصر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ونقل من كانوا بداخلها إلى المستشفى.

استهداف الطواقم الطبية

تزامناً مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة في القطاع "استشهاد 5 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة آخرين نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح بمدينة رفح جنوب القطاع".

وأضافت أن "طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى (دون تحديد عددهم)".

وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية والجهات المعنية "التدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان".

من جهتها، أدانت حركة حماس "الغارات الوحشية الصهيونية" على المدنيين العزّل في قطاع غزة. وقالت في بيان إن "هذه الجرائم المتواصلة وغير المسبوقة في التاريخ الحديث، تشكّل انتهاكاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وإصراراً على استمرار الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بغطاء عسكري وسياسي تقدّمه الإدارة الأمريكية، ما يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بمؤسساتها كافة، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني، لمواجهة تغوُّل الاحتلال الصهيوني، ووقف جرائمه، ومحاسبة قادته الإرهابيين".

ودعت الحركة "شعوبنا العربية والإسلامية، وجميع القوى الحرّة والحية في الأمة، وكل أحرار العالم، إلى الوحدة، وتصعيد المواجهة مع هذا العدو المجرم على الصُّعُد كافة وبشتّى الوسائل، والعمل لكسر العدوان وإنهاء هذا المشروع الاستيطاني الفاشي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us